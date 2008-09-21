NATO'dan Rusya'ya karşı 'acil müdahale gücü'

Gates'ten Rusya'ya gözdağı

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Rusya'nın tehdit ettiği bölgelere gönderilmesi planlanan birlikler küçük, etkili ve savunma hedefli olacak. ABD'li yetkili NATO üyesi ülkelerin birçoğunun bu plana destek verdiğini, ancak birliklere hangi ülkelerin katkı sağlayacağı, yönetim şekli, hangi şartlar altında birliklerin sevk edileceği ve buna kimin karar vereceği gibi konuların henüz netlik kazanmadığını ifade etti. ABD Başkanı George W. Bush yönetimi tarafından ortaya konan teklifin yeni üyelere ve Avrupalı müttefiklere karşı önemli bir güvence sağlayacağı kaydediliyor.NATO'nun yeni planına Rusya'nın tepkisi gecikmedi. Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma'nın uluslararası ilişkiler komisyonu başkan yardımcısı Andrey Klimov, planı, "paranoyak bir girişim" diye tanımladı. Bunun ortamı daha da gergin hale getireceğini söyledi. Batı ülkelerinin büyük çoğunluğu Güney Osetya krizinde Tiflis'in yanında yer aldı. Rusya'nın Gürcistan'a yönelik operasyonuna tepki gösteren Batı, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımasına karşılık da bu ülke ile imzalanması planlanan 'İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması' müzakerelerini askıya aldı. Moskova, Batı ülkelerini Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yönetimine destek vererek Güney Osetya'ya saldırması için provoke edildiğini iddia ediyor.Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini istediğini söyledi. Putin, dün Soçi'de yaptığı açıklamada "Bir kısım sorunlara rağmen, DTÖ üyeliği düşüncesini bir tarafa koymuş değiliz. AB ile de mümkün olan en iyi ilişkileri kurmak istiyoruz." dedi. Putin, Gürcistan savaşı sonrası Batı'nın DTÖ üyelik müzakerelerini askıya alma tehdidi üzerine, "DTÖ üyeliğinden avantaj elde edeceğimizi düşünmüyorum. Müzakereleri askıya alabiliriz." resti çekmişti.