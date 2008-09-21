T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO'dan Rusya'ya karşı 'acil müdahale gücü'

Ukrayna ve Gürcistan'ı Aralık zirvesinde üyelik aksiyon planına dahil etmeye hazırlanan NATO, Rusya'nın tehdit ettiği ülkelerin korunması için 'hızlı cevap birlikleri' kuru

21 Eylül 2008 03:00

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Rusya'nın tehdit ettiği bölgelere gönderilmesi planlanan birlikler küçük, etkili ve savunma hedefli olacak. ABD'li yetkili NATO üyesi ülkelerin birçoğunun bu plana destek verdiğini, ancak birliklere hangi ülkelerin katkı sağlayacağı, yönetim şekli, hangi şartlar altında birliklerin sevk edileceği ve buna kimin karar vereceği gibi konuların henüz netlik kazanmadığını ifade etti. ABD Başkanı George W. Bush yönetimi tarafından ortaya konan teklifin yeni üyelere ve Avrupalı müttefiklere karşı önemli bir güvence sağlayacağı kaydediliyor.

NATO'nun yeni planına Rusya'nın tepkisi gecikmedi. Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma'nın uluslararası ilişkiler komisyonu başkan yardımcısı Andrey Klimov, planı, "paranoyak bir girişim" diye tanımladı. Bunun ortamı daha da gergin hale getireceğini söyledi. Batı ülkelerinin büyük çoğunluğu Güney Osetya krizinde Tiflis'in yanında yer aldı. Rusya'nın Gürcistan'a yönelik operasyonuna tepki gösteren Batı, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımasına karşılık da bu ülke ile imzalanması planlanan 'İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması' müzakerelerini askıya aldı. Moskova, Batı ülkelerini Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yönetimine destek vererek Güney Osetya'ya saldırması için provoke edildiğini iddia ediyor.

Putin, DTÖ restinden geri adım attı

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini istediğini söyledi. Putin, dün Soçi'de yaptığı açıklamada "Bir kısım sorunlara rağmen, DTÖ üyeliği düşüncesini bir tarafa koymuş değiliz. AB ile de mümkün olan en iyi ilişkileri kurmak istiyoruz." dedi. Putin, Gürcistan savaşı sonrası Batı'nın DTÖ üyelik müzakerelerini askıya alma tehdidi üzerine, "DTÖ üyeliğinden avantaj elde edeceğimizi düşünmüyorum. Müzakereleri askıya alabiliriz." resti çekmişti.

İlgili haberler:

Gates'ten Rusya'ya gözdağı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24