T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO'dan çekilme kararına 'anlayış'

NATO, Almanya'nın Türkiye'deki Patriot birliklerini çekme kararını anlayışla karşıladığını duyurdu.

15 Ağustos 2015 18:45


Almanya'nın Türkiye'den çekilme kararıyla ilgili Alman haber ajansı dpa'ya bir açıklama yapan NATO sözcüsü, "Alman hükümetinin kararı elbette bizim tarafımızdan tamamen saygıyla karşılanmaktadır" dedi.

Alman Patriot birliklerinin konuşlu olduğu bölgede halkın Suriye'den gelebilecek olası füze saldırılarına karşı korunmasına yardımcı olduğunu belirten sözcü, NATO çerçevesinde devam eden Patriot misyonunun Ocak 2016'dan sonra uzatılıp uzatılmaması henüz bir karar alınmadığını ifade etti.

NATO sözcüsü, misyona katılan orduların uygun bir çözüm bulanması için olası talepleri ve diğer füze savunma sistemlerinin mevcudiyetini gözden geçirdiğini belirtti.

Yetkililer, Almanya'nın çekilme kararı ile ilgili olarak ittifakı bilgilendirdiğine de dikkat çekti.

NATO askeri çevrelerinde "Türkiye için tehlike azalmış olsa da Suriye'de muhalif güçlere karşı kullanılan füzelerin Türkiye'yi vurma riskinin hala bulunduğu" görüşünün hakim olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATO Almanya Türkiye PatriotTürkiyeAlmanNATOPatriotSuriyeOcakAlmanyaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24