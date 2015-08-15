NATO'dan çekilme kararına 'anlayış'



Almanya'nın Türkiye'den çekilme kararıyla ilgili Alman haber ajansı dpa'ya bir açıklama yapan NATO sözcüsü, "Alman hükümetinin kararı elbette bizim tarafımızdan tamamen saygıyla karşılanmaktadır" dedi.

Alman Patriot birliklerinin konuşlu olduğu bölgede halkın Suriye'den gelebilecek olası füze saldırılarına karşı korunmasına yardımcı olduğunu belirten sözcü, NATO çerçevesinde devam eden Patriot misyonunun Ocak 2016'dan sonra uzatılıp uzatılmaması henüz bir karar alınmadığını ifade etti.

NATO sözcüsü, misyona katılan orduların uygun bir çözüm bulanması için olası talepleri ve diğer füze savunma sistemlerinin mevcudiyetini gözden geçirdiğini belirtti.

Yetkililer, Almanya'nın çekilme kararı ile ilgili olarak ittifakı bilgilendirdiğine de dikkat çekti.

NATO askeri çevrelerinde "Türkiye için tehlike azalmış olsa da Suriye'de muhalif güçlere karşı kullanılan füzelerin Türkiye'yi vurma riskinin hala bulunduğu" görüşünün hakim olduğu belirtiliyor.