-NATO'DAN BİN LADİN AÇIKLAMASI BRÜKSEL (A.A) - 02.05.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin NATO müttefiklerinin güvenliği için "önemli bir başarı" olduğunu belirtti. Rasmussen yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun, "aşırıcılara bir daha asla sığınak olmamasını sağlamak için" Afganistan'daki misyonunun sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri, Bin Ladin'in öldürülmesinin, NATO müttefikleri ve dünyanın daha güvenli bir yer olması için küresel terörle mücadelede kendilerine katılan tüm ülkelerin güvenliği için büyük bir başarı olduğunu ifade etti.