T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO'DAN BİN LADİN AÇIKLAMASI BRÜKSEL (A.A)

02 Mayıs 2011 16:16

-NATO'DAN BİN LADİN AÇIKLAMASI BRÜKSEL (A.A) - 02.05.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin NATO müttefiklerinin güvenliği için "önemli bir başarı" olduğunu belirtti. Rasmussen yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun, "aşırıcılara bir daha asla sığınak olmamasını sağlamak için" Afganistan'daki misyonunun sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri, Bin Ladin'in öldürülmesinin, NATO müttefikleri ve dünyanın daha güvenli bir yer olması için küresel terörle mücadelede kendilerine katılan tüm ülkelerin güvenliği için büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24