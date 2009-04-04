NATO'da Rasmussen için anlaşma sağlanamadı

NATO'ya yeni genel sekreter arayışlarına ilişkin temaslar sürerken, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in adaylığı konusunda bir uzlaşma olmadığı öğrenildi.



NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını biraraya getiren çalışma yemeğinde konunun ele alındığı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüş alışverişinde bulunulduğu biliniyor.

Diplomatik kaynaklar, bu temaslarda Gül'ün, Rasmussen'in adaylığı konusunda çekinceleri dile getirdiğini, bir uzlaşmaının mümkün gözükmediğini, konunun yarın da ele alınacağını bildirdiler.



Genel sekreterliğe 2004 yılının ocak ayında atanan Hollanda'nın eski dışişleri bakanı Jaap de Hoop Scheffer, 31 Temmuz 2009'da koltuğunu devrederek Brüksel'den ayrılacak.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin son açıklama ve değerlendirmeleri de NATO zirvesinde ve kulislerinde konuşuluyor.

NATO'nun yeni genel sekreterinin isminin, "tüm ittifak üyelerinin mutabakatıyla" belirlenmesi için 31 Temmuz'a dek zaman bulunuyor.



Sözcü: Görüşmeler sürecek



NATO Sözcüsü James Appathurai da yaptığı açıklamada, dün akşamki çalışma toplantısında liderlerin yeni NATO Genel Sekreteri konusunda anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Sözcü, çalışma yemeğiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, yeni genel sekreterle ilgili görüşmelerin bugün de süreceğini bildirdi.



Çalışma yemeğine katılan tüm liderlerin yeni genel sekreter konusunda görüşlerini açıkladıklarını belirten sözcü, ısrarlı sorulara karşın liderlerin tavırları konusunda bilgi vermedi.

Sözcü, akşamki çalışma yemeğinde "stratejik konsept" ve Rusya ile ilişkilerin da ayrıntılı biçimde gözden geçirildiğini kaydetti.