-NATO'DA LİBYA ANLAŞMAZLIĞI BRÜKSEL (A.A) - 21.03.2011 - NATO üyeleri, Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasında NATO'nun oynayacağı rol konusunda uzlaşma sağlayamadı. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan NATO Konseyi'nin, Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi konusundaki harekat planını onayladığını bildirdi. Lungescu, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı uçuşa yasak bölge kararının icra edilmesi konusundaki planın tartışılmaya devam edileceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, dün yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun Libya operasyonunun NATO koordinasyonu altında yürütülmesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye ve Almanya, Libya'da muhtemel NATO'nun rolü konusunda hassas davranıyor. Fransa ise Arap dünyasındaki algı nedeniyle Libya'da NATO'nun ön plana çıkmasının bölge kamuoyunda hoş karşılanmayacağını savunuyor.