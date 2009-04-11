NATO'da Hikmet Çetin adı

ABD’de demokratlara yakın Brookings Enstitüsü’nün üst düzey uzmanları Michael O’Hanlon ve Ömer Taşpınar imzası ile Washington Times’ta yayımlanan bir makalede Rasmussen’in NATO Genel Sekreteri olarak seçilmesi eleştirilirken Rasmussen'in birinci yardımcılığına Hikmet Çetin'i getirmesi önerildi.



NATO’nun Afganistan eski sivil temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in “en uygun aday” olduğunu vurgulayan O’Hanlon ve Taşpınar, “Sayın Çetin’in seçilmesi, aynı zamanda, teşkilatın daha büyük bir Müslüman varlığına büyük ihtiyacı olduğu bir dönemde Türkiye’yi daha çok asker göndermeye cesaretlendirir” denildi.



Washington Times gazetesinde, Brookings Enstitütüsü'nden Michael O’Hanlon ve Ömer Taşpınar imzası ile yayınlanan bir makalede Obama Yönetiminin, Afganistan ve Pakistan’a yönelik planı genel olarak “güçlü” olarak nitelendirilerek ABD’nin politikalarının Afganistan’da “daha sıkı bir komuta” gerektirdiği belirtilirken NATO’nun Afganistan’da karşılaştığı sorunlara da dikkat çekildi.



Bu çerçevede. NATO’nun yeni genel sekreteri konusunda yaşanan tartışmaların teşkilatın Afganistan’daki misyonunu daha da zorlaştırdığı da savunulduğu makalede Türkiye’nin itirazlarının aşıldığı ancak yeni genel sekreteri olarak seçilen Anders Fogh Rasmussen’in “ağır bir bagaj” ile görev başına yapacağı görüşü dile getirildi.



57 Müslüman ülkesinin üyesi olduğu İslam Konferansı Örgütü’nce 2006 yılında Hz Muhammed karikatürleri nedeniyle Rasmussen’den istenen özrün gerçekleşmediği, Müslüman dünyasında şiddetli ayaklanmaların yaşandığı anımsatılırken “Geçen hafta sonundaki kararı nedeniyle NATO’yu şimdi, dindar Müslümanların çoğu tarafından karikatür tartışmalarıyla özdeşletirecek bir politikacı yönetecek.



NATO’nun İslam dünyasının kalbinde hayati bir misyonu yürüttüğü bir dönemde böyle bir algılamanın ortaya çıkması tahlisizliktir” yorumu yapıldı.



O’Hanlon ve Taşpınar, Afgan yönetimine yardım amacıyla bazı tavsiyelerde bulunduğu makalede Rasmussen’in birinci yardımcısı olarak Hikmet Çetin’in getirilmesini önerirken şunları yazdı:



“Türkiye’nin, NATO’nun yeni Avrupa liderliği veya Afganistan misyonunda daha büyük bir rolü olmalı. Bir mekanizma, Sayın Rasmussen’in başlıca yardımcısı olarak bir Türk’ü tayin etmesi olabilir. 2003-2006 döneminde Afganistan’da NATO’nun sivil temsilcisi olarak görev yapan, Türkiye Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, NATO ve Afganistan konularını yakından bildiği için en uygun aday olur. Sayın Çetin’in seçilmesi, aynı zamanda, teşkilatın daha büyük bir Müslüman varlığına büyük ihtiyacı olduğu bir dönemde Türkiye’yi daha çok asker göndermeye cesaretlendirir