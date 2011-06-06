NATO Yunanistan'dan vazgeçti yeni üs İzmir oluyor!

T2

Türkiye, İspanya’dan rol çaldı

18 ay içinde tamamlanacak

Yunanistan’da üst düzey üs kalmadı



Portekiz da kapatılabilir

Milliyet'ten Güven Özalp imzalı habere göre, komuta yapısını günün koşullarına uydurup daha etkin hale getirmeyi hedefleyen NATO, bu alandaki çalışmalarını tamamlama aşamasına gelirken kapatılıp kapatılmayacağı yoğun şekilde tartışılan İzmir’deki komutanlığın durumu netleşti.NATO, yeni yapılanmada İzmir’deki komutanlığı koruma kararı aldı. Nihai hali 8-9 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda belirginleşecek olan yeni komuta yapısı kapsamında İzmir’e yeni bir görev verilecek. Başından bu yana Hava Unsur Komutanlığı olarak görev yapan İzmir, “üniformasını değiştirerek” Kara Unsur Komutanlığı olarak görev yapacak.NATO komutanlığının korunacak olması Türkiye’nin İttifak içindeki siyasi, operasyonel ve taktik alandaki ağırlığını göstermesi açısından önem taşıyor. İzmir’le ilgili yeni görevlendirme İttifak’ın yeni vizyonuyla uyumlu bir adım olma özelliğine de sahip. Halen İspanya’da olan Kara Unsur Komutanlığı’nın batıdan doğuya kaydırılması NATO’nun görev aldığı yeni bölgeler dikkate alındığında daha anlamlı hale geliyor.Türkiye başından bu yana önceliğini İzmir’deki komutanlığın niteliğinden çok operasyonel kalmasına ve NATO’nun bayrak göstermeye devam etmesine verdi. Eski ve yeni yapı arasında askeri anlamda seviye farkı olmaması, NATO içinde ağırlıklı bir görev üstlenilmiş olması ve bazı ülkelerin komutanlıkları kaybettiği bir ortamda İzmir’in korunması Ankara’yı tatmin eden unsurları oluşturuyor. NATO’nun nihai kararı vermesinin ardından transformasyonun 12-18 ay alabileceği belirtiliyor.İzmir’e verilen yeni görevde Yunanistan unsuru da etkili oldu. Yeni yapılanmada Larissa’da bulunan Kombine Hava Operasyonları Merkezi’nin kapatılmasıyla Yunanistan’da üst düzey bir NATO yapılanması kalmayacak. İzmir’e kara komutanlığı verilmesiyle Ege’deki sorunları NATO aracılığıyla çözme çabası içinde olan, bu nedenle de hava ve deniz unsurları konusunda üst düzey bir hassasiyet gösteren Atina’nın olası itirazlarının da önüne geçilmiş oldu.Yunanistan şu ana kadar yeni yapılanma konusunda belirgin bir itirazda bulunmazken Lizbon’daki komutanlığın kapatılmasının gündemde olması Portekiz’de sıkıntı yarattı. İspanya kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı da biliniyor. NATO kaynakları bu iki ülke kaynaklı sıkıntıların mevcut yapılanma paketi üzerinde büyük etki yaratmasını beklemiyor.