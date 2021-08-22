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Dünya

NATO yetkilisi: Kabil Havalimanı'ndaki krizde bir hafta içinde en az 20 kişi hayatını kaybetti

"Odağımız, olabilecek en hızlı şekilde tüm yabancıları tahliye etmek"

22 Ağustos 2021 13:52

İsmini vermeyen bir NATO yetkilisi, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği bir hafta içinde Kabil Havalimanı içinde ve çevresinde en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan NATO yetkilisi, tahliye çalışmaları sırasında ülkeden ayrılmak isteyen binlerce insanla birlikte oluşan kaosla ilgili "Kabil Havalimanı çevresindeki kriz çok talihsiz. Odağımız olabilecek en hızlı şekilde tüm yabancıları tahliye etmek" dedi.

ABD ve bölgede bulunan çok sayıda ülke Kabil'in düşüşünden bu yana ülkedeki vatandaşlarını ve kendileri için çalışan Afganları tahliye etmeye çalışırken Taliban kontrolündeki ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar da her gün havalimanına gidiyor.

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