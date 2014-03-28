NATO yeni genel sekreteri seçti

Brüksel'de toplanan NATO büyükelçileri, yeni genel sekreteri belirledi. Yapılan açıklamada, Norveç

eski Başbakanı Jens Stoltenberg'in yeni genel sekreter olması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Anders Fogh Rasmussen'in görev süresi 1 Ekim'de doluyor. Stoltenberg'in bu tarihten itibaren

NATO'nun en yetkili ismi olması bekleniyor.

Rasmussen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO'nun güç ve

başarı kaydına katkı sağlayabilecek en doğru adam olduğunu yazdı. Rasmussen, Ukrayna krizinin

NATO'nun sürekli ve kararlı bir liderliğe ihtiyacı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

55 yaşındaki Stoltenberg, bu görev için tek adaydı.