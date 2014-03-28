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Dünya
Deutsche Welle

NATO yeni genel sekreteri seçti

NATO büyükelçileri, 1 Ekim’de görev süresi dolacak olan Rasmussen’in yerine Norveç eski Başbakanı Jens Stoltenberg’i seçti.

28 Mart 2014 19:16

Brüksel'de toplanan NATO büyükelçileri, yeni genel sekreteri belirledi. Yapılan açıklamada, Norveç
eski Başbakanı Jens Stoltenberg'in yeni genel sekreter olması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Anders Fogh Rasmussen'in görev süresi 1 Ekim'de doluyor. Stoltenberg'in bu tarihten itibaren
NATO'nun en yetkili ismi olması bekleniyor.

Rasmussen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO'nun güç ve
başarı kaydına katkı sağlayabilecek en doğru adam olduğunu yazdı. Rasmussen, Ukrayna krizinin
NATO'nun sürekli ve kararlı bir liderliğe ihtiyacı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

55 yaşındaki Stoltenberg, bu görev için tek adaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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