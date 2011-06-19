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Dünya

NATO: YANLIŞLIKLA MUHALİFLERİ VURDUK BRÜKSEL (A.A)

19 Haziran 2011 03:09

-NATO: YANLIŞLIKLA MUHALİFLERİ VURDUK BRÜKSEL (A.A) - 18.06.2011 - NATO, Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine karşı savaşan muhalif güçleri yanlışlıkla vurduğunu açıkladı.  NATO tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü bir hava saldırısında, yanlışlıkla muhalif güçlere ait bir askeri araç konvoyunun vurulduğu, "muhtemel ölü ve yaralıların meydana gelmesinden ötürü üzüntü duyulduğu" belirtildi. Açıklamada, kayıplar hakkında bilgi verilmedi.  Konvoyun, Muammer Kaddafi güçlerinin aktif olduğu bir bölgede bulunduğu, bu nedenle sivilleri vurmaya hazırlanan hükümet güçleri zannedildiği, gerçeğin sonradan anlaşıldığı belirtildi.  -''BATI SÖZLERİNİ TUTMUYOR''- Libya'da muhalif güçlerin petrol ve maliye bakanı Ali Tarhuni, Batı'nın kendilerine acil mali yardımda bulunma sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını belirterek, aylardır süren çatışmaların ardından nakit paralarının kalmadığını söyledi.  Tarhuni, çatışmaların yol açtığı tahribattan ötürü, etkileri altında bulunan bölgelerde ham petrol üretiminin de durma noktasına geldiğini kaydetti. Tarhuni, "nakit paramız yok. Herşeyimiz tükenme noktasında. Topyekün bir çöküş var. Onlar (Batı) ya bunu anlamıyor ya da buna önem vermiyor" dedi.  Çatışmaların yarattığı tahribat yüzünden yakın dönemde petrol üretimine başlamalarının söz konusu olamayacağını da kaydeden Tarhuni, rafinerilerin de ham petrol yoksunluğundan ötürü çalışmadığını ifade etti.  Tarhuni, muhalif liderliğinin nasıl kendisini idame ettirebileceği sorusunu yanıtlarken de, "insanlar devrim için öldü ve ölmeye devam ediyor. Bir yol bulacağız. Kesin olan bir şey var: Asla bırakmayacağız" dedi.  Yabancı petrol firmalarıyla, ileride yapacakları işbirliği konusunda doğrudan temas halinde olduklarını da belirten Tarhuni, bunlara örnek olarak Almanya'nın Wintershall ve Fransa'nın Total firmalarını örnek gösterdi. Tarhuni, herhangi bir petrol firmasının geçmişte Muammer Kaddafi yönetimiyle yakın işbirliği yapmış olmasının, kendilerinin bunlarla ilerideki işbirliğine karşı herhangi bir engel oluşturmayacağını ifade etti.

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