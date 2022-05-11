NATO'ya katılmayı değerlendiren İsveç ile Britanya arasında anlaşma: İki ülkeden birine saldırı durumunda diğeri destek sağlayacak

İsveç’in NATO’ya katılmak üzere başvuru yapmakla ilgili bir karar vermesi beklenirken ziyarette bulunan Britanya Başbakanı Boris Johnson ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, savunma anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

İsveç’te basın toplantısı düzenleyen Britanya Başbakanı Johnson ve İsveç Başbakanı Andersson, iki ülkeden birinin saldırıya uğraması durumunda destek sağlayacakları bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

BBC muhabiri Britanya Başbakanı Johnson’a Rusya’nın İsveç’e saldırması durumunda Britanya’nın tam olarak ne yapacağını sordu.

Johnson, iki liberal demokrasiden birine saldırı olması durumunda birbirlerinin desteğine gideceklerini söyledi.

Johnson, yapılan anlaşma kapsamında istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatlar bulunduğunu söyledi.