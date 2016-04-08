NATO ve Rusya arasında anlaşma



NATO ve Rusya, tarafların bir araya geldiği en önemli platformu yeniden canlandırma kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan açıklamada, NATO - Rusya Konseyi'nin iki hafta içinde toplanması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Konsey'in büyükelçiler düzeyinde toplanması bekleniyor.

Konsey'in gündeminde ise Ukrayna krizindeki son durum, Afganistan'ın durumu ve terörle mücadele konularının olacağı vurgulandı. Ayrıca daha fazla şeffaflık ve askeri faaliyetlerde riskin azaltılmasının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO - Rusya Konseyi, taraflar arasında diplomatik güvenin tesis edilmesi amacıyla 2002 yılında oluşturulmuştu.

Konsey, son olarak 2014 yılında toplanmış, ancak taraflar arasındaki diyalog Ukrayna krizi nedeniyle askıya alınmıştı. NATO Rusya'yı, Kırım'ı ilhak ederek ve Ukrayna'daki ayrılıkları destekleyerek devletler hukukunu ihlal etmekle suçluyordu.