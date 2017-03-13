NATO ve AB'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası için Avrupa ülkelerine gelmeleri ile başlayan anlaşmazlığın sona erdirilmesini talep etti. Müttefik ülkelerin kendi aralarında saygılı bir ilişki içinde olmaları ve sorunları giderici bir tavır sergilemeleri gerektiğini belirten Stoltenberg, Brüksel'de yaptığı açıklamada "Bizi birbirimizden ayıran değil, birleştiren noktalara odaklanmalıyız” dedi. Konuşmasında, Türkiye'deki NATO faaliyetlerine de değinen Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'de bulunmasının hem Türkiye hem Avrupa hemde birliğin geri kalanı için iyi olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'deki NATO misyonunun,Suriye ve Irak'taki şiddetin Türkiye'ye sıçramasına karşı bu ülkeyi koruduğunu ve ayrıca IŞİD'e karşı yürütülen uluslar arası mücadeleye de katkı sağladığını dile getirdi.

AB'den temkinli açıklamalar

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Johannes Hahn ise durumun sakinleştirilmesi için yollar bulunması gerektiğini ifade etti. İkili yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası ile ilgili herhangi bir karar verecek bir merci olmadığını, bunun üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. İki temsilci ayrıca, Türkiye'de planlanan anayasa reformunun büyük bir kaygıya neden olduğunu belirtti.

Bakan Çelik'ten Hollanda'ya "neofaşizm" suçlaması

Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise, Türk bakanlara konuşma izni vermeyen Hollanda'nın neofaşist uygulamalarda bulunduğunu savundu. Hollanda hükümetinin bu uygulamaları ile suç işlediğini ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını öne süren Çelik, Avrupalı demokratlara, ilerici güçlere ve liberallere büyük bir görev düştüğünü ve bu kesimlerin Hollanda'nın neofaşist uygulamalarına karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini ifade etti.

Geçen hafta içinde Almanya'da iptal edilen bazı organizasyonların ardından haftasonunda Hollanda, anayasa referandumu ile ilgili etkinliklere katılmak isteyen Türk bakanlara izin vermemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Hollanda'nın Nazi uygulamalarını hatırlatan faşizan bir tutum içinde olduğu suçlamalasında bulunmuştu.

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dpa/afp, ET/BÖ