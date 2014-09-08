NATO ve ABD istemedi, füze sisteminde ibre Fransa'ya döndü

Türkiye'de kurulacak füze savunma sistemi ihalesinde en iyi teklifi veren Çinli firmayla görüşmeler sonuçlanmıyor. NATO'nun tepki gösterdiği ve Galler'deki zirvede gündeme getireceğini açıkladığı ihaleyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrası 'İkinci sıradaki Fransa'yla da görüşüyoruz' açıklaması yaptı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Türkiye ile füze savunma sistemi ihalesinde en iyi teklifi veren Çinli şirket arasında 10 aydan uzun süren müzakerelerde henüz sonuç alınmadı. Çin’den gelecek sistemin NATO’ya uyumlu olmadığı gerekçesiyle ABD ve NATO’nun tepki verdiği ihale süreci, en son 26 Ağustos’ta dört aylık süre için uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından dönüş uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in kazandığı füze savunma sistemi ihalesinde, diğer seçenekleri de değerlendirdiklerini söyledi:

“Gerek ortak üretim, gerek know how meselesinde daha sonra bazı uyuşmazlıklar çıktı Çin ile aramızda. Şu anda buna rağmen arkadaşlar görüşmeye devam ediyor ama ikinci sıradaki Fransa yeni tekliflerle önümüze geldi. Şu anda Fransa ile görüşmelerimiz sürüyor. Çünkü burada bizim için ortak üretim çok çok önemli.”

Fransız Eurosam'le görüşmeler başladı

Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği Fransa-İtalya ortaklığındaki Eurosam, ihalede en iyi teklifi veren ikinci firma oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Ocak ayında Türkiye’ye yaptığı ziyarette konuyu gündeme getirmiş; Türkiye’nin önem verdiği ancak Eurosam’ın ilk teklifinde yeterince yer almayan ortak üretim konusunda adımlar atılacağını söylemişti.

İhale sürecini yürüten Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) yetkilileri, 26 Ağustos’ta uzatılan ihale sürecinde, Eurosam’ın teklifini yenilediğini söyledi. “Bu, Eurosam’ın ihalede kaldığını gösterir, ama aslında Çinli firmayla görüşmelere sürüyor. Eurosam ile teklifi görüşmeye henüz başlamadık ama süreci hızlandırmak için 26 Ağustos’tan sonra verdikleri teklifi iyileştirme şeklinde görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Çin şirketi CMPIEC ABD’nin yaptırım listesinde

İhale sürecinde ilk uzatmanın yapıldığı 1 Şubat’ta SSM yetkilileri açıklama yaparak “iki firmayla da görüşmeye devam ediyoruz, fakat bu görüşmeler ihale için müzakere şeklinde, tekliflerini değerlendirmek şeklinde değil. Çünkü şu an Çinli firmayla görüşmelerimiz sürüyor, o görüşmeler tıkanmadan ve Çinli firma ihaleden çekilmeden ikinci ve üçüncü firmalarla görüşmemiz mümkün değil” demişti.

İhaleyi kazanan Çinli CMPIEC firmasıyla Türkiye’nin müzakereleri hala sürüyor ancak Türk tarafından bazı olumsuzluklar olduğuna dair açıklamalar geliyor.

CPMIEC; İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye silah sağladığı gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlar listesinde bulunuyor.