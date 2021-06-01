NATO ülkelerinin bakanları Trump sonrası dönemde ilk kez bir araya geliyor

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NATO ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları ABD'nin Başkanlığına Joe Biden'ın seçilmesinden sonra ilk kez bir araya geliyor. Son 4 yılda NATO'nun gündemini sıkça Donald Trump'ın ittifakla ilgili söylemleri gölgelemişti.

Bakanlar bugün 14 Haziran'daki zirvede yayımlanmak üzere bir bildiri hazırlayacak. Bildiride 30 ülkelik blok birbirlerine bağlılıklarını yineleyecek ve karşı karşıya oldukları zorluklardan söz edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantıdan önce, "Bu ittifakımız ve kollektif güvenliğimiz için çok önemli bir an. Daha rekabetçi ve tahmin edilemez bir dünyada transatlantik birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Bakanların ana gündem maddelerinden birinin Rusya olması bekleniyor. Moskova yönetimi dün, "NATO tehdidinin arttığı" gerekçesiyle Rusya'nın batısında bu yıl 20 yeni askeri birlik kuracağını bildirdi.

Çin, iklim krizi ve NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi gibi konuların da gündemde olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya video konferans yoluyla katılacak.