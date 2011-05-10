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Dünya

NATO UÇAKLARI TRABLUS'U VURDU TRABLUS (A.A)

10 Mayıs 2011 10:53

-NATO UÇAKLARI TRABLUS'U VURDU TRABLUS (A.A) - 10.05.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'a gece boyunca NATO uçaklarının en az 5 saldırı düzenlediği bildirildi. Libyalı yetkililer, NATO hava saldırısındaki patlamalarda savrulan cam parçalarından 4 çocuğun yaralandığını açıkladı. Bir yetkili, durumu ağır olan 2 çocuğun yoğun bakıma alındığını belirtti. Yetkililer, yabancı gazetecileri NATO saldırılarının sonucunu görmeleri için iki kez Dahmani mahallesine götürdü. Gazeteciler ilk gidişlerinde tamamen harap olan çocukların barındığı bir kamu binasını görürken, yetkililerden bu binanın 30 Nisan'daki NATO saldırısında vurulduğu bilgisini aldı. Gazeteciler, ikinci ziyaretlerinde de yıkılan, yetkililerin mobil telefon hizmetleri için kullanıldığını anlattığı kuleyi gördü. Yabancı gazetecilere ayrıca yıkılan kulenin yakınındaki camları kırılan bir hastanenin durumu gösterildi.    Bazı gazeteciler de dün gece vurulan parlamenterlerin kullandığı binayı götürüldü. Görgü tanıkları da Libya lideri Mumamer Kaddafi'nin yerleşkesi ile başkentin diğer bölgelerinin hedef alındığı sanılan bir dizi patlama sesi duyduklarını söyledi.

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