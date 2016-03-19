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NATO: Türkiye’nin yanındayız; terörün her türlüsüyle mücadele halindeyiz

"Terörizme hiçbir şekilde meşruiyet addedilemez"

19 Mart 2016 18:10

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını kınadı. Stoltenberg, Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Bunun masum siviller ve NATO müttefiki Türkiye'yi hedef alan başka bir terör saldırısı olduğunu ifade eden Stoltenberg, kurbanların aileleri ve Türk halkının acısını paylaştığını belirtti. 

NATO Genel Sekreteri, "Terörizme hiçbir şekilde meşruiyet addedilemez. Tüm NATO müttefikleri, Türkiye'nin yanında ve terörün her türlüsüyle mücadelede birlikte duruyor" dedi.

 

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