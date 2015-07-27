NATO: Türkiye operasyon için askeri destek istemedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin "IŞİD ve Kürt militanlara karşı mücadelesinde NATO’dan askeri destek istemediğini" söyledi. Stoltenberg, “Türkiye’nin Kürt militanlara yönelik müdahalesinin yıllardır süren barış görüşmelerinin altını oyma riski taşıdığı” konusunda da uyardı.

AFP’nin haberine göre; Stoltenberg, Ankara’yı IŞİD’le mücadeleye katılmasından ötürü överken, “meşru müdafaa”nın orantılı olması gerekliliği konusunda uyarıda bulundu.

Pazar günü de Norveç televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri, “Türkiye’nin Kürt militanlara yönelik müdahalesinin yıllardır süren barış görüşmelerinin altını oyma riski taşıdığı” konusunda uyarıda bulundu.

Stoltenberg, “Yıllardır barışçıl siyasi bir çözüm bulmak için yapılan çalışmalarda aşama kaydedildi. Ondan vazgeçmemek önemli… Çünkü şiddet, uzun vadede anlaşmazlığı çözmeyecek” dedi.

Türkiye’nin talebiyle yarın Brüksel’de yapılacak NATO toplantısından bir gün önce BBC’ye konuşan Stoltenberg, “Türkiye’nin çok güçlü bir ordusu ve çok güçlü bir güvenlik gücü var. Bu yüzden NATO’dan somut bir askeri yardım talebinde bulunmadı” dedi.