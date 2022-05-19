NATO: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını değerlendirirken Türkiye'nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." dedi.

Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum." dedi.

"Tek yol oturup konuşmak"

Stoltenberg, NATO'nun 30 müttefiki arasında bazen farklılıklar olabildiğini ancak bunların konuşularak aşılabileceğini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın katılımı konusunda Türkiye'nin yanı sıra tüm NATO üyeleriyle yakın temas içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya katılmaları durumunda AB nüfusunun yüzde 96'sının NATO içinde olacağını belirterek, NATO ve AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna, siber güvenlik gibi konularda her zamankinden daha yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Doğru yönde yapılırsa bunlar hem NATO'yu hem de AB'yi güçlendirecektir." diye konuştu.