T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO TRABLUS'U YİNE BOMBALADI TRABLUS (A.A)

19 Haziran 2011 10:54

-NATO TRABLUS'U YİNE BOMBALADI TRABLUS (A.A) - 19.06.2011 - NATO savaş uçaklarının Libya'nın başkenti Trablus'u bombaladığı bildirildi. Libya hükümetince yapılan açıklamada, saldırıda başkent Trablus'taki bir yerleşim bölgesinin isabet aldığı belirtildi. Basın mensupları, Libyalı yetkililerin Trablus'taki gazetecileri saldırıda isabet aldığı söylenen bölgeye götürdüğünü ve yıkılan binaları gösterdiğini duyurdu. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, binalardaki hasarın NATO savaş uçaklarından atılan füzeler ve bombalar sonucu meydana geldiğini söyledi. İbrahim, saldırıda ölen ve yaralananların sayısıyla ilgili bilgi vermedi. Hasarlı binaların gösterilmesinin ardından hastaneye götürülen gazetecilere, saldırıda öldüğü söylenen 2'si çocuk 4 kişinin cesetleri gösterildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24