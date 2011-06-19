-NATO TRABLUS'U YİNE BOMBALADI TRABLUS (A.A) - 19.06.2011 - NATO savaş uçaklarının Libya'nın başkenti Trablus'u bombaladığı bildirildi. Libya hükümetince yapılan açıklamada, saldırıda başkent Trablus'taki bir yerleşim bölgesinin isabet aldığı belirtildi. Basın mensupları, Libyalı yetkililerin Trablus'taki gazetecileri saldırıda isabet aldığı söylenen bölgeye götürdüğünü ve yıkılan binaları gösterdiğini duyurdu. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, binalardaki hasarın NATO savaş uçaklarından atılan füzeler ve bombalar sonucu meydana geldiğini söyledi. İbrahim, saldırıda ölen ve yaralananların sayısıyla ilgili bilgi vermedi. Hasarlı binaların gösterilmesinin ardından hastaneye götürülen gazetecilere, saldırıda öldüğü söylenen 2'si çocuk 4 kişinin cesetleri gösterildi.