NATO tarihinin en büyük krizini yaşıyor

T24

Füze savunma sistemi, Libya'ya hava operasyonu derken NATO bugünlerde oldukça gündemde. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışma ve siyasi krizlerde aktif faaliyetleriyle büyük rol oynayan NATO, son zamanlarda daralan kaynaklarıyla mücadele ediyor.Örgüt 62 yıllık tarihinin belki de en zor günlerini yaşıyor. Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen, yeni bir projelerle sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor ancak projelerin yararlı olup olmayacağı netlik kazanmış değil.Financial Times'ta yer alan James Blitz imzalı yorumda, NATO savunma bakanlarının Çarşamba günü Libya operasyonunun sonuna yaklaşmanın rahatlığı ile bir araya geleceği belirtiliyor; ancak "Libya zaferi daha derinlerdeki sorunları gizliyor" deniliyor.Yazıda, "İttifak genelindeki savunma harcamaları küresel ekonomik kriz nedeniyle azalıyor. Dahası Çin'in iddialı yükselişi ve ülkesindeki bütçe sıkıntıları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri güvenlik odağını Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Tam da Avrupalılar savunma kapasitelerinde ABD'nin yardımı olmadan kendilerine ya da arka bahçelerine bakamayacak duruma gelecek kadar kesintiye gitmişken" ifadelerine yer verilmiş.NATO işbirliğinin geleceğinin parlak olmadığı belirtilen yazıda, Avrupa ekonomisinin geleceğinden şüpheli olduğunun altı çizilerek, Avrupa'nın kendisini savunma becerisi konusunda da ciddi kaygıları olduğunun altı çiziliyor.