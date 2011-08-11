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Dünya

NATO SUÇLAMALARI YALANLADI BİNGAZİ (A.A)

11 Ağustos 2011 10:34

-NATO SUÇLAMALARI YALANLADI BİNGAZİ (A.A) - 11.08.2011 - NATO, Libya'da iki gün önce düzenlediği bir hava saldırısında sivillerin öldürüldüğü yönündeki Trablus yönetiminin suçlamasını reddetti. İttifak'ın sözcüsü Albay Roland Lavoie, Napoli'deki harekat komutasında yaptığı açıklamada, Libya'nın Zilitan kentinin güneyine düzenlenen saldırıda sivil kayıpların olduğu yönündeki Trablus'un iddiasının, "bölgede olanlara ilişkin eldeki gerçek bilgilerle onaylanmadığını" savundu. Lavoie, NATO uçağının Zlitan'ın 10 kilometre güneyindeki bir ileri ikmal üssü ile askeri barınağı vurduğunu kaydederek, hedef alınan bu alan içindeki 4 bina ile 9 aracın güdümlü mühimmatla vurulduğunu ve önceden bu askeri alanın çok dikkatli izlendiğini ifade etti. Trablus yönetimi sözcüsü  Musa İbrahim önceki gün, NATO'yu Zilitan kentinin güneyine düzenlediği hava saldırısında bir köyde 85 sivilin ölümüne neden olmakla suçlamıştı. İbrahim, hava saldırısında vurulduğunu söylediği Macir köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun, muhaliflerin Zilitan'a güneyden girmelerini sağlamak için köye saldırdığını ileri sürerek, saldırıda ölenlerden 33'ünün çocuk, 32'sinin de kadın olduğunu belirtmişti.

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