NATO Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikata hazırlanıyor

Rusya ve Çin'in son yılların en büyük ortak tatbikatını gerçekleştirmesinin ardından NATO'dan karşılık geldi. Hollanda, Norveç ve Almanya'da düzenlenecek tatbikatta 31 ülkeden 51 bin asker yer alacak.

NATO’nun, Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlediği en büyük tatbikat bu ay sonunda Hollanda, Almanya ve Norveç'te düzenlenecek.

İngiltere’ye ait birlikler, tatbikat öncesinde NATO’nun Rotterdam’da bulunan en büyük üssüne iniş yaptı. 25 Ekim’de başlayacak tatbikatın merkezi Norveç olacak. Dev tatbikata 31 ülkede 51 bin asker katılacak, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin askeri araç kullanılacak.

Norveç’in “işgal edildiği” senaryo üzerinden ilerleyecek tatbikatta NATO birliklerinin ne kadar hızlı taşınabileceği test edilecek. Tatbikatta NATO birliklerinin kara yolundan sorunsuz ulaşımı, köprü ve viyadüklerin asker ve teçhizat geçişine uygunluğu, asker sevkiyatının bürokratik engellere takılmadan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gibi konular sınanacak.

Rusya ve Çin'in tatbikatına karşılık

Rusya ve Çin, geçtiğimiz ay 1981’den bu yana gerçekleştirdikleri en büyük askeri tatbikatı yapmış, Vostok 2018 adlı askeri tatbikatta 300 binden fazla asker katılmıştı.

Son yıllarda Rusya sınırına yakın Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerindeki tatbikatlarını arttıran NATO’nun son üç yıl içerisinde bölgedeki varlığını 7 kat artırdığı belirtliyor.

Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna ile yaşanan siyasi kriz ve NATO'nun son Doğu Avrupa hamleleri nedeniyle kara kuvvetlerine öncelik verdiği, Çin'in ise başta Güney Çin Denizi ve Tayvan açıkları olmak üzere ABD'ye karşı deniz kuvvetlerini ön plana koyduğu biliniyor.