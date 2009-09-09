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Dünya

NATO 'sivilleri vurdum' dedi!

NATO, geçtiğimiz günlerde Afganistan'da meydana gelen saldırıda sivillerin de öldüğü ve yaralandığını söyledi.

09 Eylül 2009 03:00

NATO karargahından yapılan açıklamada, operasyona katılan komutanların başlangıçta kaçırılan NATO ikmal tankerlerinin etrafındaki insanların sadece Taliban militanları olduğuna inandıklarını, ama daha sonra yapılan incelemenin "saldırıda sivillerin de öldüğü ve yaralandığını gösterdiği" belirtildi.

Daha önce NATO yetkilileri sivillerin sadece yaralandığını söylüyorlardı. Açıklamada kaç sivilin öldüğü ve yaralandığı konusunda bilgi verilmedi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından Cuma günü yapılan saldırıyla ilgili olarak soruşturma yapmak için atanan Afgan yetkili, saldırıda 82 kişinin öldüğünü, bunlardan en az 45'inin sivil olduğunu belirtti. 

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