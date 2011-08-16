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Dünya

NATO Scud füzesini doğruladı BRÜKSEL (A.A)

16 Ağustos 2011 22:52

-NATO Scud füzesini doğruladı BRÜKSEL (A.A) - 16.08.2011 - NATO, Libya lideri Muamer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Scud füzesi kullandığını doğruladı ancak bunun önemli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi. NATO sözcülerinden Albay Roland Lavoie, yaptığı basın toplantısında "Scud tipi füzenin yeni bir tehdit oluşturmayacak tarzda bir silahlanma olduğunu" söyledi. Lavoie, Kaddafi rejiminin daha fazla etkili operasyonel kapasitesi olmadığını, bu tür silahlarla önemli bir operasyonel etki yaratabileceğine inanmadıklarını söyledi. NATO'nun son aylarda ateş gücünü, Kaddafi'nin Sovyet döneminden kalma Scud füzelerini fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak için kullandığını belirterek, yine de füzenin atılmasının NATO'nun Libya'da faaliyetine devam etmesi gereğinin altını çizdiğini kaydetti. Amerikan CNN televizyonunun haberinde, Kaddafi güçlerinin pazar gecesi Sirte'nin doğusundan fırlattığı Scud füzesiyle Brega'daki muhalifleri vurmaya çalıştığı, füzenin hedefini yaklaşık 80 kilometre şaşırdığı ve çöle düştüğü bildirilmişti.

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