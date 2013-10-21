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Dünya

NATO Savunma Bakanları Toplantısı başlıyor

2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin eğildiği öncelikli konu Çin'den alınan füze sistemi

21 Ekim 2013 23:39

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın temsil edeceği zirvede küresel anlamda en önemli gündem maddesi Afganistan. Ancak zirvede Türkiye'yi en çok ilgilendiren mesele, Türkiye'nin satın alma sürecinde olduğu Çin füze sistemi. Zirvede bu sistemin NATO'ya entegrasyonunun masaya yatırılması bekleniyor.
 

NATO Afganistan'dan çıkıyor

 
Afganistan'da NATO öncülüğünde görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün görev süresi 2014'te bitiyor. NATO öncülüğündeki güç, yerini Afganistan'ın ulusal savunma güçlerine devredecek. 
Brüksel'deki zirvede bu görev tesliminden sonraki stratejiler ön plana çıkacak. NATO öncülüğündeki gücün 2014 sonrasında "danışmanlık ve yardım" görevi üstleneceği ön görülüyor. 
 

Diğer önemli başlık Suriye ve Rusya

 
Zirvede masaya yatırılacak konulardan bir diğeri ise Rusya ile olan işbirliği.
Rusya ile olan askeri ve stratejik işbirliğini artırma hedefi güdecek zirvede bu başlık altında Suriye meselesinin de ele alınması bekleniyor.

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