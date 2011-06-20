-NATO SALDIRISINDA ÜÇÜ ÇOCUK 15 KİŞİ ÖLDÜ SORMAN (A.A) - 20.06.2011 - Libya yönetimi, NATO'nun düzenlediği yeni bir hava saldırısında üçü çocuk 15 kişinin öldüğünü bildirdi. Yönetimden bir yetkili, Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sorman'da sabaha karşı düzenlenen saldırının Muammer Kaddafi'nin eski bir arkadaşının evini hedef aldığını, eve sekiz roketin isabet ettiğini kaydetti. Libya'daki rejimin sözcüsü Musa İbrahim, saldırıyı "haklı gösterilemez bir terörist saldırı" olarak niteleyerek, kurbanların çoğunun Kaddafi'nin arkadaşının ailesinden olduğunu belirtti. Diğer uluslararası basın organlarının muhabirleriyle birlikte saldırı yerine götürülen AFP muhabiri de birçok binanın yıkılmış olduğunu aktardı.