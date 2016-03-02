NATO: Rusya ve Esad rejimi göçmen krizini silah olarak kullanıyor

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı ABD'li General Philip Breedlove, Rusya’yı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçlayarak, "Rusya ve Esad rejimi göçmen krizini kasıtlı biçimde silah haline getirip Avrupa'daki kurumsal yapıları hedef alıyor" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; mülteci krizinin Avrupa Birliği'nde istikrarı etkileyen bir gelişme olduğunu söyleyen Breedlove, 'krizden Moskova'nın kârlı çıktığını' iddia etti.

Suriye ordusunun kullandığı varil bombaları ile Rusya'nın hava saldırılarının sivil yerleşim yerlerini vurduğunu söyleyen Breedlove, kitlesel göçlerin en büyük nedeninin bu hava saldırıları olduğunu ifade etti.

Rusya ve Esad'ın bu stratejisi nedeniyle Avrupa'nın Suriye krizini çözmekten önce mülteci krizine odaklanmak durumunda kaldığını ifade eden Breedlove, "Mültecileri başkasının sorunu haline getirmeye çalışıyorlar" dedi.

Son aylarda Avrupa'ya gelen mülteciler arasında giderek artan oranda Suriye'de savaşmış kişilerin olduğunu da ifade eden Breedlove, "Giderek daha fazla suç örgütleri ve terörizmle bağlantılı kişilerin Avrupa'ya gelmeye çalıştığını gözlemliyoruz" dedi.

NATO Ege görevine başlayamadı

Mültecilerin Avrupa'ya gidiş için kullandığı ana rotanın üzerinde olan Ege Denizi'nde NATO gemilerinin devriye görevi yapması konusunda karar alınmıştı. Ancak Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege karasuları anlaşmazlıkları nedeniyle NATO gemileri Ege'ye gelmiş olsa da henüz göreve başlayamadı.