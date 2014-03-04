NATO: Rusya Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeyi sürdürüyor

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın, uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Rasmussen, Polonya'nın NATO'nun istişare amaçlı dördüncü maddesinin aktive edilmesi talebi üzerine daimi temsilciler düzeyinde toplanan olağanüstü nitelikli Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısından sonra bir açıklama yaptı.

Krizin, İttifak'ın güvenliğine etkilerine ilişkin titiz ve sürmekte olan değerlendirmeleri, yakın işbirliği ve istişarelerle devam ettirme ve yoğunlaştırma taahhüdünde bulunduklarını belirten Rasmussen, "Müttefikler, bu ciddi krizde güçlü dayanışma ruhu içinde birlikte hareket ediyor" dedi.

Mevcut krize, uluslararası hukuka uygun barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik yapıcı çabaları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Rasmussen, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'nin süren çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.





Yarın NATO-Rusya konseyi toplanacak



Ukrayna ile danışmaları, NATO-Ukrayna Komisyonu içinde sürdüreceklerini belirten Rasmussen, yarın da NATO-Rusya Konseyi'nin toplanacağını vurguladı.

Rasmussen, Rusya'nın, uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

NATO'nun 65 yıllık tarihinde daha önce üç kez ve üçünde de Türkiye 'nin talebi üzerine aktive edilen 4. madde, "taraflardan herhangi biri, taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman , tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır" ifadelerini içeriyor.