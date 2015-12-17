NATO: Rusya Ukrayna'daki askerlerini çeksin!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan ateşkes anlaşmasına uyarak Ukrayna'daki askerlerini çekmesini istedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da Moskova'yı, ülkedeki askeri varlığını artırmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da askeri alanda bazı sorunların çözümüyle uğraşan kişilerin olmadığını söylemedik. Fakat bu, orada düzenli ordu birlikleri olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, NATO ve Ukrayna arasındaki ortaklığı daha fazla nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını belirtti. NATO'nun Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Genel Sekreter, Minsk ateşkes anlaşmasının uygulanmasını desteklediklerini ifade ederek, "Bu konuda geçen aylarda bazı gelişmeler kayda geçti. Ancak son zamanlarda ateşkesin artan oranda ihlal edildiğini gördük. Şiddetin yeniden başlama riski var" dedi.

"Rusya anlaşmalara aykırı olarak Ukrayna'da askeri personel bulunduruyor"

Ukrayna'nın sınırlarında hala tam kontrolünün bulunmadığını, anlaşmaya aykırı olarak Rusya'nın hala asker ve ekipmanlarını geri çekmediğini, yasa dışı grupların silahsızlandırılmadığını kaydeden Stoltenberg, "Yani, tüm tarafların taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olunması gerçekten hayati önem taşıyor. Rusya'nın bu konuda özel bir sorumluluğu var" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yaptığı, "Orada (Ukrayna) askeri alanda bazı sorunların çözümüyle uğraşan kişilerin olmadığını söylemedik. Fakat bu, orada düzenli ordu birlikleri olduğu anlamına gelmez" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:



"Daha önce defalarca Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda askeri personel bulundurduğunu söylemiştik. Bu, bizim kendi istihbarat kaynaklarımız, açık kaynaklar, medyada yer alan haberler ve çok uluslu organizasyonların raporlarına dayanıyordu. Tüm bu kaynaklar aynı şeyi, yani Rusya'nın Ukrayna'da askeri personel bulundurduğunu gösteriyor Bugün onun (Putin) söylediği şey bizim uzun zamandır söylediğimiz şeyin aynısı. Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda personeli bulunduğu ve bu kişilerin askeri hareketlilik gerçekleştirdiğini söyledi. Normalde, biz bu kişilere asker diyoruz."

"Rusya'nın bölgede, özellikle de Donbas'ta askeri varlığı artıyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ise Moskova'yı Ukrayna'daki asker sayısını artırmakla suçlayarak, "Rusya'nın bölgede, özellikle de Donbas'ta askeri varlığı artıyor. Genel Sekreter'e, Ukrayna'nın doğusundaki işgal gücü askerlerinin sayısı konusunda bilgi verdim. Bugün, Rusya Devlet Başkanı da Ukrayna'nın işgal altındaki doğusunda asker bulundurduğunu ilk kez kabul etti. Aynı zamanda Kırım'ı ve yarımadada artan askeri varlığı da görüştük" diye konuştu.