NATO: Rusya-Ukrayna geriliminde diyaloğa açığız, kötü senaryoya da hazırız

"Rusya'nın planları konusunda bir netlik yok. Belki nihai bir karar vermemiş olabilirler. NATO perspektifinden bakıldığında, siyasi diyaloga girmeye hazırız. Fakat aynı zamanda Rusya silahlı bir çatışmayı tercih ederse buna karşılık vermeye de hazırız. Her iki seçenek için de hazırlıklıyız."