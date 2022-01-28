NATO: Rusya-Ukrayna geriliminde diyaloğa açığız, kötü senaryoya da hazırız

"Rusya'nın planları konusunda bir netlik yok. Belki nihai bir karar vermemiş olabilirler. NATO perspektifinden bakıldığında, siyasi diyaloga girmeye hazırız. Fakat aynı zamanda Rusya silahlı bir çatışmayı tercih ederse buna karşılık vermeye de hazırız. Her iki seçenek için de hazırlıklıyız."
Stoltenberg, Ukrayna'ya ilişkin sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Doğru, Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyi planlamıyoruz."
Rusya'nın komşusuna yönelik 'saldırganlığının' bir kara işgali ile sınırlı olmayabileceğini ileri süren Stoltenberg, Moskova'nın siber saldırılar, darbe girişimi veya sabotaj gibi başka yöntemler kullanabileceğini iddia ederek "Farklı saldırganlık biçimlerine hazırlıklı olmalıyız" dedi.