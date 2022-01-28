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Dünya

NATO: Rusya-Ukrayna geriliminde diyaloğa açığız, kötü senaryoya da hazırız

"Ukrayna'ya asker konuşlandırmayı planlamıyoruz"

28 Ocak 2022 17:50

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya, ABD ve NATO ile görüşme isteğini bize iletti, bu iyiye işaret. Rusya-Ukrayna geriliminde diyaloğa açığız, kötü senaryoya da hazırız. NATO’nun acil mukavemet gücü Baltık bölgesinde hazır" dedi. 

Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'ya nasıl yardım edileceği' konusunda müttefikler arasında anlaşmazlıklar olduğunu belirterek, Ukrayna'ya asker konuşlandırmayı planlamadıklarını açıkladı.
 
'Rusya'nın Ukrayna konusundaki niyetlerinden NATO'nun haberdar olmadığını' söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın eylemleriyle ilgili nihai kararın durumun gelişimine bağlı olacağını açıkladı:

"Rusya'nın planları konusunda bir netlik yok"

"Rusya'nın planları konusunda bir netlik yok. Belki nihai bir karar vermemiş olabilirler. NATO perspektifinden bakıldığında, siyasi diyaloga girmeye hazırız. Fakat aynı zamanda Rusya silahlı bir çatışmayı tercih ederse buna karşılık vermeye de hazırız. Her iki seçenek için de hazırlıklıyız."
Stoltenberg, Ukrayna'ya ilişkin sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:
 
"Doğru, Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyi planlamıyoruz."
Rusya'nın komşusuna yönelik 'saldırganlığının' bir kara işgali ile sınırlı olmayabileceğini ileri süren Stoltenberg, Moskova'nın siber saldırılar, darbe girişimi veya sabotaj gibi başka yöntemler kullanabileceğini iddia ederek "Farklı saldırganlık biçimlerine hazırlıklı olmalıyız" dedi.
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