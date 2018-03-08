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NATO, Rusya sınırında 45 bin askerle tatbikat yapacak

Tatbikat Norveç kıyılarında düzenlenecek

08 Mart 2018 12:12

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller, NATO ülkelerinin Rusya sınırlarında, 45 bin askerin katılımıyla büyük tatbikat gerçekleştireceğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda konuşan Neller, “Önümüzdeki sonbaharda, ekim ayında, amfibilerin katılımıyla NATO’nun büyük tatbikatı olacak. Muhtemelen, soğuk savaşın doruğunda Trident Juncture adı altında yapılandan bu yana en büyük tatbikat olacak” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Orgeneral, onlarca savaş gemisi ve uçağının katılımıyla yapılacak tatbikatın Norveç kıyılarında düzenleneceğini dile getirdi.

Tatbikatın yapılacağı bölgeyle ilgili net bilgi vermeyen Neller, sadece Rusya sınırları yakınlarında olacağını ima ederek şunu söyledi: “Eminim, Rusya tarafından girişimler olacak. Ama sanırım bu, ABD’nin yürüttüğü stratejinin ciddiyetini, NATO müttefiklerimizin onları korumak için bizi orada görmek istediklerini gösteriyor."

Daha önce Neller, Norveç’te konuşlandırılmış askerlerini, bölgede ‘büyük kavganın’ başlayabileceği konusunda uyarmıştı.

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