NATO-Rusya Konseyi toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak

NATO ile Rusya Konseyi arasında gerçekleşecek toplantının 12 Ocak'ta yapılacağı belirtildi.

NATO'dan yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Koseyi toplantısındın 12 Ocak 2022'de toplanmasına karar verdi" ifadeleri yer aldı.

TASS haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, toplantıda NATO'nun Rusya'nın hareketlerine ilişkin endişelerinin gündeme geleceğini, toplantının Avrupa güvenliğinin temeli ve prensiplerinin merkezinde şekilleneceğini söyledi.

NATO henüz resmi olarak toplantının gündemini paylaşmadı. Rusya daha önce güvenlik garantileri üzerine teklifini NATO ile görüşme niyetini doğrulamıştı.

Stoltenberg, Aralık ayında NATO-Rusya Konseyi toplantısının amacının Ukrayna'yla gerilime ilişkin durumu görüşmek olduğunu söylemişti.

NATO ile Rusya arasında diyalog bekleniyordu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bir yandan da Rusya ile anlamlı bir diyaloğa açık olduklarını yinelemişti. Bir süredir Stoltenberg'in Konseyin toplantı yapması için çağrıda bulunmaya hazırlandığı belirtiliyordu.

NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyinden 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, Rusya ile herhangi bir diyaloğun mütekabiliyet temelinde ilerlemesi, NATO'nun endişelerini gidermesi, Avrupa güvenliğinin ana ilkeleri ve temel belgeleri temelinde olması gerektiği vurgulanmıştı.

Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifinde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO’ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya’nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

NATO-Rusya Konseyi

NATO-Rusya Konseyi, 2002'de Roma'da düzenlenen NATO-Rusya Zirvesi'nde istişare, uzlaşı, iş birliği, ortak karar ve ortak eylem mekanizması olarak kuruldu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrasında NATO, Konsey faaliyetleri dahil olmak üzere Rusya ile tüm iş birliklerini durdurdu. Ancak müttefikler, Konseyde iletişim kanallarının açık tutulmasını kararlaştırdı.

Bu dönemden sonra NATO-Rusya Konseyi 2016 ve 2017'de 3'er kez, 2018 ve 2019'da ise 2'şer kez toplandı.

NATO üyesi ülkeler ile Rusya'nın eşit şekilde temsil edildiği Konsey, taraflar arasında diyalog kurulması, bilgi değişimi, yanlış anlaşılmaların azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması için önemli bir forum olarak değerlendiriliyor.