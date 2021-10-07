NATO, Rus heyetinden 8 çalışanı casusluk yaptıkları gerekçesiyle ihraç etti

NATO, gizlice istihbarat subayı olarak çalıştıklarını iddia ettiği sekiz Rus çalışanı askeri ittifaktan ihraç etti. Böylece karargahta çalışabilecek Rus ekibinin büyüklüğü yarıya indirildi.

Rus parlamentosunda dışişleri komitesi başkanı Leonid Slutsky, Interfax haber ajansına Moskova'nın "asimetrik" misilleme önlemleriyle yanıt verebileceğini söyledi, ancak ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Guardian'ın haberine göre, adını gizli tutmak koşuluyla konuşan bir NATO yetkilisi, "Rus misyonunun, Rus istihbarat subayları olarak ilan edilmemiş sekiz üyesinin NATO'ya akreditasyonunu geri çektiğimizi doğrulayabiliriz" dedi.

NATO - Rusya hattında tansiyon yüksek

NATO'nun Rusya'nın örgütteki kişileri akredite edebileceği pozisyon sayısının da 20'den 10'a indirildiği de belirtildi. Ay sonunda yürürlüğe girecek kararla ilgili hemen bir açıklama yapılmadı.

NATO ve Moskova arasındaki ilişkiler, Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesinden bu yana giderek gerginleşti. İki taraf, Rusya'nın nükleer füze geliştirmesi, NATO hava sahasına yapılan saldırılar ve müttefik gemilerinin savaş uçakları tarafından taciz edilmesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor.