NATO: Rus askerleri çekilmiyor, Donbass'a daha güçlü saldıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da bazı bölgelere saldırıları azaltacağı beklentisine rağmen Donbas'a daha kuvvetli saldırmak için güç topladığını savundu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev ve Çernihiv bölgelerinde saldırıları azaltacağı yönündeki taahhüdünü uygulamadığını söyledi. Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları azaltacağını işittik ancak aldığımız istihbarata göre Rus askerleri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya, Kiev ve diğer şehirler üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Ukrayna'da daha fazla Rus saldırısı bekleyebiliriz" açıklaması yaptı.

"Rusya'nın iyi niyetli olduğuna henüz ikna olmadık"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere konuşan Stoltenberg, açıklamalarında İstanbul'daki müzakerelere de değindi. Rusya'nın müzakere heyetinin toplantı sonrası olumlu mesajlar vermesine rağmen "iyi niyetli olduğuna henüz ikna olmadığını" dile getiren Stoltenberg, "Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana askeri hedefleri değişmedi. Rusya, Donbass bölgesine daha kuvvetli saldırmak için toparlanmaya, askeri ikmalini güçlendirmeye çalışıyor" dedi; Moskova'nın Donbas bölgesini "özgürleştirme" hedefi olduğunu kaydetti. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğini de ifade etti