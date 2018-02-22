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Dünya

NATO: Önemli olan Türkiye'nin hava savunma sistemine entegre olup olmayacağı; henüz bir talep yok

"Türkiye'nin coğrafi konumu Nato için önemli"

22 Şubat 2018 11:17

Ankara’nın Rusya ile S-400 füze savunma sistemi anlaşması imzalamasının Türkiye-ABD ilişkileri üzerindeki yansımaları devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu. Türkiye’nin hava savunması konusunda Avrupalı üreticilerle de mutabakat muhtırası imzaladığını anımsatan Stoltenberg, nihai anlaşmaya varılması halinde sorun kalmayacağı mesajını verdi. Stoltenebrg, NATO için önemli olan NATO hava savunma sistemine entegre olup olmayacağı. Bununla ilgili bir talep söz konusu değil" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen’in de olduğu gazetecileri NATO’nun Brüksel’deki ana karargâhında ağırladı. Programda basın mensuplarına ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmalarının önemi vurgulandı. Basın mensuplarıyla görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e “Rusya’dan füze savunma sistemi alması Türkiye’yi NATO’dan uzaklaştırıyor mu?” sorusu yöneltildi. Stoltenberg şu mesajları verdi:

"Türkiye çok değerli"

Türkiye çok değerli bir müttefikimiz. NATO’ya birçok farklı yollarla katkı sağlıyor. Coğrafi konumu, Irak ve Suriye’ye sınırı bulunması bakımından IŞİD ile mücadelede kilit konumda olması, aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olması Türkiye’yi NATO için önemli hale getiriyor.

"Harcama artacak"

Galler zirvesinde, ittifak ülkelerinin 2024 yılına kadar, savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2’si düzeyine yükseltmeleri kararı alındı. Bu doğrultuda Türkiye savunma harcamalarını artırıyor ve NATO yük paylaşımına katkısını artırmaya devam ederek yüzde 2 seviyesini yakalayacağını ilan etti. (Türkiye’nin 2017 yılı savunma harcamalarının GSMH’ye oranı yüzde 1.52)

S-400 Alımı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma kararı ulusal bir karar. NATO için önemli olan NATO hava savunma sistemine entegre olup olmayacağı. Bununla ilgili bir talep söz konusu değil. Bunun zor bir konu olduğunu belirtmem lazım. Ama Türkiye aynı zamanda Avrupa hava savunma sistemini geliştirip üreten İtalyan-Fransız konsorsiyumu EUROSAM ile mutabakat muhtırası imzaladı. Türkiye NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi alımı konusunda anlaşmaya varırsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız.

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