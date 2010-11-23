-NATO KUZEY KORE'Yİ KINADI BRÜKSEL (A.A) - 23.11.2010 - NATO, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye top ateşi açarak 2 askerin ölümüne, bazı asker ve sivillerin yaralanmasına neden olan Kuzey Kore'yi şiddetle kınadı. NATO sözcüsü Carmen Romero, Kore yarımadasındaki gelişmelerin NATO tarafından büyük endişeyle izlediğini belirtti. -"BM GÜVENLİK KONSEYİ ACİL TOPLANTI PLANLIYOR"- Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nin bir, iki gün içinde acil toplantı yapmayı planladığı bildirildi. Paris'te bir Fransız diplomatik kaynak, Kore yarımadasındaki gerginlikle ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin toplantı yapıp yapmayacağı yönündeki soruya karşılık , "bugün ya da yarın toplanılması için çalışma yapıldığını, toplantının planlanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü" söyledi. Kore Yarımadasında bugün, Kore Savaşı'nın barış antlaşması olmadan ateşkes antlaşması ile sona erdiği 1953'den bu yana en ciddi çatışmalar oldu. Yarımadadaki karşılıklı ateşi ilk hangi tarafın başlattığı konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı. Güney Kore, sınırdaki adalarından birine Kuzey Kore'nin yaklaşık 10 top mermisi atmasına ateşle karşılık verdiğini ve 2 askerinin öldüğünü açıklarken, uluslararası ajanslar haberlerini baştan itibaren ilk ateşi Kuzey Kore'nin açtığı şeklinde veriyor. Pyongyang ise ilk ateşi açan tarafın kendileri olmadığında ısrar ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise ateşi ilk açanın hangi taraf olduğu konusunda çelişkili açıklamalar olduğunu belirtti.