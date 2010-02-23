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Dünya

NATO komutanı özür diledi

23 Şubat 2010 11:37

NATO komutanı Stanley McChrystal, hafta sonunda NATO kuvvetlerinin bir araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında sivillerin ölümünden ötürü Afgan halkından özür diledi.
     
McChrystal, NATO'nun intertet sitesinde Dari ve Peştu dillerine çevrilen video mesajında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tüm Afganlara daha parlak bir gelecek inşa etmek için güveninizi yeniden kazanma yönündeki çabalarımızı güçlendirmeye söz veriyorum. Bunun tekrar meydana gelmesini önlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattım" dedi.
    
Afganistan hükümeti, NATO kuvvetlerinin hafta sonu Uruzgan yakınlarında bir araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında 27 sivilin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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