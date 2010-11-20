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Dünya

NATO KARŞITI 40 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI LİZBON (A.A)

20 Kasım 2010 14:24

-NATO KARŞITI 40 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen NATO zirvesinin son günü, NATO karşıtı grupların gösterilerine sahne oluyor. Lizbon'da bugün 4 gösteri yapılmasına resmi olarak izin verilirken, sabahki gösterilerde yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  Portekiz haber ajansı LUSA, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, gözaltıların gerekçesinin güvenlik güçlerine karşı gelmek ve kamu düzenini bozmak olduğu belirtildi.    Lizbon'da NATO karşıtı son gösteri saat 17.00'de yapılacak. 

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