NATO karargâhını kapatmaya gittiler!

Brüksel'deki NATO karargahını "kapatmaya" çalışan Türkiye dahil 10'dan fazla Avrupa ülkesinden gelen 500'e yakın protestocu gözaltına alındı.
NATO karargahına arka bahçeden gireceklerini günler öncesinden açıklayan protestoculara karşı yoğun güvenlik önlemlerı alan Brüksel polisi, çevrede adeta kuş uçurtmadı.
Karargaha çıkan tüm yollarda güvenlik bariyerleri oluşturan polis ekipleri, mahalle sakinleri dahil herkesi kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirdi.
Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, karargaha girmeye çalışırken atlı polislerin müdahalesiyle gözaltına alındı.
"NATO, Oyun Bitti" adını verdikleri protesto eyleminin sözcüleri, basına yaptıkları açıklamada, 20-21 Mayıs'ta ABD'nin Şikago kentinde düzenlenen NATO zirvesine katılacak liderlere, nükleer silahlara karşı oldukları ve Afganistan dahil İttifak'ın askeri operasyonlarına son vermesi gerektiği mesajını iletmek istediklerini belirtti.