-NATO İLE RUSYA'DAN İLK ORTAK TATBİKAT VARŞOVA (A.A) - 07.06.2011 - NATO ile Rusya, Polonya'da ortak terörle mücadele tatbikatı başlattı. Rusya ile NATO'nun yapacağı ilk askeri tatbikata ilişkin açıklama yapan Polonyalı Binbaşı Waldemar Krzyzanowski, tatbikatın hedefinin, kaçırılan bir yolcu uçağına müdahaleye ilişkin İttifak ile Moskova'nın kapasitesi konusunda koordinasyon sağlanması olduğunu kaydetti. Tatbikatta bir yolcu uçağı yerine kullanılan askeri nakliye uçağı Polonya'nın güneyinden havalandı. Senaryoya göre, St. Petersburg'a yönlendirilecek olan uçağın içindeki korsanlar etkisiz hale getirilmeden önce uçağın navigasyon sistemi bozulacak. Ardından da Rus ve Polonya savaş uçakları, güvenlik içinde Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'a inmesi için yolcu uçağına öncülük edecek.