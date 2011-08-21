-NATO hedef belirlemekte zorlanıyor BRÜKSEL (A.A) - 21.08.2011 - NATO, Libya'da Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanma ivme kazanırken, hava saldırıları için hedef belirlemenin zorlaştığını açıkladı. NATO sözcüsü Albay Roland Lavoie, Libya'da durumun hızla değiştiğini ve hava saldırıları için hedef belirlemenin zorlaştığını belirterek, çatışmaların büyük bölümünün şu anda köy ve kentlerde yoğunlaştığını, bunun da hedeflerin tespitini karmaşıklaştırdığını söyledi. Lavoie, Libya'da mevcut durumda, "çatışmanın diğer evrelerinde olduğu gibi geleneksel bir ön cephenin var olmadığını" kaydetti.