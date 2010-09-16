NATO hattından hortuma baskın

T24

Milli Savunma Bakanlığı ve NATO, Batı Bölge 4. İşletme Müdürlüğü'nün petrol boru hattında kaçak olduğu gerekçesiyle polise başvurdu.Kaçağın bulunduğu bölgede şüpheli bir kamyonet üzerinde değişiklik yapıldığını belirleyen ekipler, aracın İstanbul Sultanbeyli Hasanbey Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'ndeki kapalı bir garaja girdiğini tespit etti.Garaj ve çevresindeki binayı inceleyen ekipler, buradaki bir dükkanın yüksek bedelle kiralandığını belirledi. Peçete ve temizlik malzemesi satıldığı izlenimi verilmeye çalışılan dükkanda bu şekilde faaliyet gösterilmediği anlaşılınca polis dükkana baskın düzenledi.Dükkanda yapılan aramalarda yer altına inen vanalar tespit edildi. Vanaların bulunduğu düzeneği inceleyen ekipler, kaçak yakıtın buradan çekildiğini belirledi.İş makinesi yardımıyla yapılan kazı çalışmaları sonucunda boruların NATO boru hattına bağlandığı görülürken, dikkat çekmemesi için boruların üzerlerinin halılar ve fayanslarla kapatılarak kamufle edildiği belirlendi.Olayla ilgili Mehmet T. ve Taner K. ile iki gün önce işe başladığı öğrenilen sekreter Aslı K, gözaltına alındı.Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 75 bin litre uçak yakıtının çalındığı anlaşıldı.