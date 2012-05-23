NATO hattı patladı, Sapanca’ya akaryakıt sızdı

TÜPRAŞ’tan Eskişehir’deki hava üssüne yakıt sağlayan NATO boru hattının Sapanca Mevkii’nde toprak kayması nedeniyle patlaması ardından bir miktar uçak yakıtı Sarp Deresi kanalıyla Sapanca Gölü’ne karıştı.

İhbar üzerine farkedilen olay üzerine NATO baro hattındaki akaryakıt akışı kesilirken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri göle dahaf fazla yakıt ulaşmaması için dere üzerine setler kurdu.

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü’de TÜPRAŞ’tan Eskişehir’deki hava üssüne yakıt sağlayan NATO Boru Hattı’nın Ünlüce Köyü Mevkii’ndeki aşırı yağıştan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu patlamasıyla büyük tehlike görüldü. Boru hattından sızan tonlarca uçak yakıtı Sapanca Gölü’nü besleyen Sarp Deresi kanalıyla Sapanca Gölü’ne akmaya başladı. Dere kenarında evleri olanlar durumu farkedip, Sapanca Belediyesi’ni uyarması ile olası çevre felaketi son anda önlendi.

Durumun bildirilerek hattıa sevkıyatının durdurulmasından sonra bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, yakıtın yayılmasını önlemek için derenin Sapanca Gölü’ne boşalan bölümüne bariyerler çekerek göle daha fazla yakıtın karışmasını engel oldu. Ancak, buna rağmen gölde yüzen canlılar yakıttan etkilendi. Bulunan üzerinde uçak yakıtı olan ördek yavruları veterinere götürüldü.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, yakıtın yayılmasını önlemek amacıyla göle 2.5 kilometrekarelik bariyerler çektiklerini belirterek, "Yakıtın göle yayılması engellendi. Bu konuda hazırlıklarımız vardı. Derede bariyerlere toplanan yakıtı vidanjörlerle çekerek İZEYDAŞ’a gönderiyoruz. Göl içine çektiğimiz bariyerler özel bariyer. Suyun yüzeyindeki yakıtı topluyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Mercan, Sapanca Gölü’nde faciadan döndüğünü söyledi. Göle ilk belirlemelere göre 200 ton uçak yakıtının karıştığı sanılıyor.

İçme suyunda risk yok

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), NATO Petrol Boru Hattı’nda meydana gelen patlama sonucu Sarp Deresi’ne sızan atığın yayılmadan toplanarak çekildiğini açıkladı. SASKİ’den yapılan açıklamada, söyle denildi:

"TÜPRAŞ’tan Eskişehir’deki hava üssüne yakıt sağlayan NATO boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 08.30’da patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası sızan yakıt Sarp Deresi’ne akmaya başlamış, konu üzerine gelen ihbarla ekiplerimiz sızıntıya hızla müdahale etmiştir. Bariyer kurularak yayılması engellenen akaryakıt, vidanjörlerle çekilerek İZEYDAŞ’a gönderilmektedir. Sapanca gölü bu tür risklere açıktır. SASKİ olası risklere karşı hazırlıklıdır. Teknik ekipman ve uzmanların titiz çalışmaları sonucu yaşanan olumsuzluklar bertaraf edilmiştir. Yaşanan bu olumsuzlukların hızla bertaraf edilmiş olması sayesinde içme suyumuza herhangi bir risk oluşmamıştır."