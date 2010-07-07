-NATO GÜÇLERİ YANLIŞLIKLA AFGAN ASKERLERİ VURDU KABİL (A.A) - 07.07.2010 - Afganistan'daki NATO güçlerinin düzenlediği bir hava saldırısında yanlışlıkla 5 Afgan askerinin vurulduğu bildirildi. Afgan Savunma Bakanlığı sözcüsü General Muhammed Zahir Azimi, Afgan askerlerinin Gazni vilayetinde militanlara pusu kurduğu sırada NATO uçağından üzerlerine ateş açıldığını, askerlerden 5'inin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi. Askerlerin öldürülmesini kınayan Azimi, Afgan askerlerinin "dost ateşinde" ölmesinin ilk olmadığını belirtti. NATO sözcüsü Josef Blotz da hava saldırısını doğrulayarak, askerlerin ölümünden üzüntü duyduğunu kaydetti ve ortak bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.