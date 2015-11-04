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Dünya
Deutsche Welle

NATO generali Afganistan için uyardı

Alman General Domröse, Batı'nın Afganistan'ı kaderine terk edemeyeceğini söyledi. NATO generali Afganistan'a daha fazla destek verilmesini talep etti.

04 Kasım 2015 14:03


NATO'da görevli Alman General Hans-Lothar Domröse, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Afgan güvenlik kuvvetlerine hava taarruzları ve keşif uçuşlarıyla destek vermesini talep etti. General Domröse, İspanya'daki NATO askeri tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, NATO'nun ileri teknoloji yeteneklerine sahip olmayan Afganistan'ın hava kuvvetlerinin etkisiz kaldığını ve NATO'nun insansız hava araçlarıyla topladığı bilgilerden de yoksun bırakıldığını söyledi.

Alman General sözlerini “Bu aynı zamanda ahlaki bir konudur. NATO elde ettiği istihbarat sonuçlarını mevcut kurallar gereği Afgan müttefiklerine veremiyorsa o zaman 14, 15 yıldır omuz omuza çarpıştığımız ve birlikte acı çektiğimiz Afgan kardeşlerimize adil davranıp davranmadığımızı sormamız gerekir” diye sürdürdü.

Afganistan'a ‘Kararlı Destek' operasyonu bünyesinde yapılan yardımın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Hans-Lothar Domröse, bunun hava operasyonları için de geçerli olduğunu, Afganistan'ın mutlaka desteklenmesi gerektiğini, IŞİD milisinin Afganistan'ı ricat bölgesi olarak kullandığını ve ülkedeki askeri ortamın umdukları gibi istikrara kavuşturulamadığını sözlerine ekledi.

Taliban saldırısı kortuttu

Güvenliğin tehlikeye girmesi nedeniyle NATO'nun Afganistan misyonunu uzatması bekleniyor. Ancak NATO'nun ülkedeki görevinin değişip değişmeyeceği meçhul. Yılbaşından bu yana Afganistan'da eğitim amacıyla aralarında 700 de Alman'ın bulunduğu 10 bin NATO askeri görev yapıyor. NATO'nun savaş görevi 2014 yılında sona ermişti. Taliban'ın son 14 yılın en büyük başarısını gösterip kuzeydeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa bir süre için işgal etmesi Batı'da şok etkisi yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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