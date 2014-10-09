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Politika

NATO Genel Sekreteri: Türkiye'yi savunmak için her zaman hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO için Türkiye gibi bir üyenin olmasının büyük şans olduğunu söyledi

09 Ekim 2014 21:56

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşe gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak gibi bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Stoltenberg'in bölgedeki gelişmelerden en çok Türkiye'nin etkilendiğini söylediği öğrenildi.

Jens Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'yi her zaman için savunmaya hazır olduğunu ve Ankara'ya gelmesinin nedeninin Türkiye'ye gösterdikleri desteğin bir ifadesi olduğunu söylediği belirtildi.

Stoltenberg'in Ahmet Davutoğlu'na "NATO için böyle kritik bir bölgede Türkiye gibi güçlü bir üyesi olmasının büyük şans" olduğunu ifade ettiği öğrenildi

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