NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Rasmussan; 15 Haziran Pazar günü Ankara'ya gelecek olan Rasmussen 16 Haziran Pazartesi günü resmi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek NATO Genel Sekreteri; Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile de görüşecek. NATO Genel Sekreteri'nin Ankara ziyaretinin önceden planlandığı belirtildi. Ancak ziyaret Musul olayı sonrasına raslaması nedeniyle ayrı bir önem kazandı.

IŞID'in 10 Haziran’da Musul’u ele geçirmesinin ve 11 Haziran’da Musul’daki Türkiye Konsolosluğu çalışanlarını rehin almasının ardından, Türkiye NATO’yu acil toplantıya çağırmıştı. Toplantıda; Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan Ankara’dan gelen bilgileri aktararak, Türkiye’nin şu an için NATO’dan askeri boyutta bir talebinin olmadığını, ancak gelişmelere göre yeni bir olağan toplantı davetinin gözardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.