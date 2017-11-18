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Dünya

NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi

İstanbul, 18 Kasım (DHA) - Uluslararası Güvenlik Formu için Kanada'da bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile bir araya geldi

18 Kasım 2017 17:58

İstanbul, 18 Kasım (DHA) - Uluslararası Güvenlik Formu için Kanada\'da bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile bir araya geldi.
Kanada\'da düzenlenen Halifaks Güvenlik Forumu\'nda NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ve AB Bakanı Ömer Çelik bir araya geldi. Forumdan önce gerçekleşen görüşmede Bakan Çelik, NATO tatbikatındaki skandal ile ilgili olarak Türkiye\'nin tepkisini bir kez daha NATO Genel Sekreterine iletti. Tepkilerin ardından Stoltenberg, konuyla ilgili olarak NATO adına Türkiye\'den özür diledi.
Kanada\'nın Halifax kentinde gerçekleşen forumda NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman liderler listesinde gösterilmesi, forumun ilk oturumunda yer aldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg forumda olayı sonradan öğrendiğini, olayın bir hata olduğunu ve konu kendisine intikal edilir edilmez sorumlu kişinin görevinden alındığını söyledi. Olayın ardından derhal bir yazılı açıklama yaptığını belirten Stoltenberg, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nu aradığını ve Genelkurmay Başkanı ile Halifaks\'da görüşerek basın açıklamasındaki hususları kendisine tekrarladığını belirtti.
Forumdaki konuşmasında Türkiye\'nin anahtar bir müttefik olduğunun altını çizen NATO Genel Sekreteri, Türkiye\'nin sadece NATO için değil, tüm komşu bölgeler için önemli bir rol oynadığını vurguladı. (Fotoğraflı)

 

 

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