NATO Genel Sekreteri: Trump güvence verdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Donald Trump başkanlığındaki ABD'nin NATO'ya bağlı kalacağından emin olduğunu ifade ederek, "Trump, geçen hafta kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde ABD'nin NATO'ya bağlı kalacağı güvencesi verdi. Güçlü bir NATO sadece Avrupa'nın değil, ABD'nin de yararına olacaktır." dedi.

Stoltenberg, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Başbakanlıkta yapılan görüşmenin ardından "Channel 4" kanalı haber bültenine açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Trump'ın NATO'yu eleştiren açıklamalarının anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Trump, geçen hafta kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde ABD'nin NATO'ya bağlı kalacağı güvencesi verdi. ABD'nin, NATO'ya bağlı kalacağından kesinlikle eminim çünkü hem bunu Trump ifade etti hem de güçlü bir NATO sadece Avrupa'nın değil, ABD'nin de yararına olacaktır. İki dünya savaşı ve soğuk savaş bize Avrupa'da istikrarın ABD için de önemli olduğunu öğretti."

"Brexit, NATO ilişkilerini değiştirmez"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) kararının NATO'nun etkinliğine yansımasına ilişkin soruya ise Stoltenberg, "Theresa May, Brexit'in Birleşik Krallık'ın NATO ile ilişkilerini değiştirmeyeceğini bugün tekrarladı. Birleşik Krallık, güçlü bir NATO müttefiki olmayı sürdürecektir." yanıtını verdi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın sınırlarının askeri güç kullanılarak ilk kez değiştirildiğini kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın "saldırgan" tutumuna karşı önlemlerini arttırdığını ve bu çerçevede özellikle Baltık ülkelerinde askeri varlığın güçlendirilmesi kararı alındığını belirtti.

İngiltere, 'mihenk taşı'

Theresa May-Jens Stoltenberg görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede birçok konunun ele alındığı kaydedilerek, "ABD seçimleri ve güvenlik için transatlantik bağların önemi de masaya yatırıldı. Stoltenberg, ABD'nin yeni başkanı Trump ile yaptığı ve NATO'nun önemi konusunda mutabık kalınan görüşmenin detaylarını May ile paylaştı." denildi.

May'in görüşmede ülkesinin NATO'ya verdiği desteği vurguladığı ve ittifakın "mihenk taşı" olmayı sürdüreceğini belirttiği ifade edilen açıklamada, Stoltenberg'in ise İngiltere'nin NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma kuralına uyduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Başbakanlık açıklamasında, görüşmede ayrıca, siber saldırılar gibi ortaya çıkmakta olan yeni tehditlere karşı NATO ülkelerinin alması gereken önlemlerin gündeme geldiği vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'la da bir araya geldi. İngiltere Savunma Bakanlığından "Fallon görüşmede, NATO'nun, Rusya tehdidi devam ederken Baltık ülkelerindeki varlığından duyduğu memnuniyeti ifade etti." açıklaması yapıldı.

İngiltere geçen ay, NATO hava devriyesi gücü çerçevesinde Romanya'ya tayfun jetleri, ayrıca Estonya'ya 800 askeri personel göndereceğini açıklamıştı.